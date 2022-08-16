Kalbiyle adaşını kurtaran Asel’in ailesine teşekkür pozu

KONYA'DA yüksekten düşme sonucu hayatını kaybeden Asel İnan'ın (2) kalbi, İzmir'de kalp yetmezliği teşhisi konulan adaşı 26 aylık Asel Lina Adıyaman'a hayat verdi. 1 ay önce gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Asel Lina'nın babası Mürsel Adıyaman, Asel İnan'ın ailesine ulaşıp teşekkür ettiğini belirterek, "Kızımız için çok dua ediyorlar. Asel'in fotoğrafını gönderdim. Onlar kızıma hayat verdi" dedi.

Asel'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Mürsel Adıyaman, "Kızımın genel durumu şimdi çok iyi. Yoğun bakımdan çıkalı yaklaşık 3 hafta oldu. Serviste tedavisine devam ediliyor. Birkaç gün önce biyopsi yapıldı. Şimdilik kalbin vücuda uyum sağladığını söyleyebiliriz. Yemek yiyor, su içiyor, her şey yolunda" dedi.