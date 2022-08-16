Kontenjanların yüzde 99’u doldu

2022-Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS'de baraj puanı uygulamasını ocak ayında sonlandırdıklarını, bu kararla adayların üzerinde baraj kaygısı ve baskısı olmadan YKS'ye odaklanma imkanı bulduklarını belirtti. Barajın kaldırılması kararının ardından üniversite sınavına girmek için başvuran aday sayısında bir önceki yıla göre yüzde 24 artış gerçekleştiğini bildiren Özvar, başvuru yapan aday sayısının geçen yıl 2 milyon 607 bin 903 iken, bu yıl 3 milyon 243 bin 425 olduğunu ifade etti.

YERLEŞEN SAYISI ARTTI

Özvar, başvuran sayısındaki artışın, barajın kaldırılması kararının ne kadar isabetli olduğunu somut şekilde gösterdiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte daha net bir biçimde görmekteyiz ki YKS'ye başvuran aday sayılarındaki artışın akabinde yerleşen sayılarında da artış söz konusudur. Geçen yıl açık öğretim hariç toplam yerleşen aday sayısı 690 bin civarında iken, bu sayı bu yıl 850 bin civarında gerçekleşmiştir. Ayrıca KKTC üniversiteleri hariç geçen yıl 164 bin civarında kontenjan boş kalmışken, bu sayı bu yıl 13 bine düşmüştür. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kontenjanlarımızın yüzde 99'unun dolmuş olması sevindiricidir. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos'ta yapılabilecek.

ELGELER HAZIRLANIYOR

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. ÖSYM, üniversitelerin kontenjanlarının doluluk oranlarını belirledi. 469.037 lisans kontenjanının 453.927'si (yüzde 96,78), 398.187 ön lisans kontenjanının 396.704'ü (yüzde 99,63), toplam 867.224 olan örgün yükseköğretim programının 850.631'i (98,09) doldu. Açıköğretim programları ise yüzde 100 doluluğa ulaştı.