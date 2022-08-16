Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Utkan Yalçınkaya: “Babam olmasaydı bu mesleği tanıyamazdım.”

Aşçılığa olan merakın nasıl başladı?

Aşçılığa olan merakım babamdan dolayı başladı. Ben küçükken de babama aşçı olacağımı söylüyormuşum. Babam da görünce kanım ısındı. Aslında abime ve kardeşime de mutfağı gösterdi ama aralarından en çok beğendim.

Ailen nasıl tepki verdi?

Babam hepimize tek tek mutfağı gösterdi. Kararı bize bıraktı. Yetenek de olduğu için şu an buradayım.

Herkes aşçı olabilir mi? Aşçı olmak için belirli bir şart var mı?

Herkes yapamaz. Bu işi çok sevmek lazım. Sevmediğin zaman hiçbir şey yapılmaz ama bu işi daha da sevmek lazım. Baskı var, stres var, zamanla yarışma var, Mehmet Şef var. Bu sebeple herkesin yapabileceğini düşünmüyorum.