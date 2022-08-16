Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Utkan Yalçınkaya: “Babam olmasaydı bu mesleği tanıyamazdım.”

Yalçınkaya sinirli olarak bilinen babası Mehmet Yalçınkaya hakkında ise "Babam evde sinirli değil. Normal hayatında o da normal bir insan. O adam mutfağa girince değişiyor." dedi.
Nasılsın, hayat nasıl gidiyor?
İyiyim. Hayatım normal gidiyor.
Utkan Yalçınkaya kimdir? Biraz kendinden bahseder misin?
Ben Utkan Yalçınkaya. 20 yaşındayım. İstanbul'da doğdum. Boluluyum. Babam gibi aşçılıkla uğraşıyorum.
Günlük hayatında neler yapıyorsun?
Genelde herkesin gibi arkadaş ortamım ile takılıyorum. İşe geliyorum, çıkışta yine arkadaşlarımla takılıyorum. Hayatım rutinleşmeye başladı.