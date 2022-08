Eylül ayı maskeli mi maskesiz mi olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kararıyla ilgili Mayıs ayında yaptığı açıklamada, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz" demişti.

Nitekim okullar yaz tatiline girdi ve yaz boyunca da maskelerden bir nevi de olsa kurtulmuştuk. Son haftalarda vaka sayıları oldukça arttı. Pandemiye bağlı insan kayıpları da her geçen gün artıyor.

Eylül ayı okulların açılması ile topluluklar ve kapalı alanlarda yaşam başlıyor. Özelikle de okullarımızda çocukların birbiri ile olan temasları çok önemli. Aslında maske bu alanlarda mutlaka takılmalı.

Geçen dönemde yine bu köşemde değinmiştim. Özellikle çocuklarda maske çok önem arz ediyor. Yalnız maske konusu öyle bir hal aldı ki artık her türden maske ve de her figürden baskılı maskeler takılmaya başlandı. Oysa uzmanların ısrarla önerisi tek tip ve de cerrahi maske olmasına rağmen piyasada koruması olmayan, kumaştan maske türleri üretildi.

Bu yıl okulların açılması ile hem birtakım bulaşıcı hastalıklardan hem de pandemiden kalma alt versiyon virüsten dolayı tek tip maskenin mutlaka okullarda ve de toplu taşıma araçlarında Eylül ayından itibaren mecburi kılınmasında yarar var.

HIZ KAZANAN HİZMETLER

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt göreve geldiği günden beri birçok hizmeti ardı ardına halkın hizmetine sunuyor. Yapılan yeniliklerin ve hız kazanan hizmetlerin başında ise 2008 yılında yapılan düzenlemeyle ağır engelli çocuğu bulunan annelerin erken emekli olabilmesinin mümkün hale geldiğine, bu sayede ağır engelli çocuğu bulunan annelere pozitif bir ayrımcılık sağlandığına, toplumda korunacak en önemli yapının aile olduğuna ve bu düzenlemelerle engelli çocuğu bulunan annelerin hem fazladan prim günü kazandığına hem de emeklilik için gereken yaş hadlerinden indirim yapıldığına dikkati çekti.

İl Müdürü Kurt aylarca sonuç alınamayan müracaatlar ve dilekçeleri günü gününe takip ederek vatandaşın sıkıntılarını kısa sürede sonuçlandırıyor.

Günlük ortalama 570 talebe 48 saat içeresinde geri dönüş sağlanıyor ve vatandaş bilgilendiriliyor.

BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, halkla ilişkiler ve bilgilendirme birimine CİMER, Cumhurbaşkanlığı Talep Takip Sistemi, Alo 170, Açık Kapı ve İzmir SGİM üzerinden "2020 yılında toplam 111 bin 488, 2021 yılında 127 bin 689, 2022 yılının ilk yedi ayında ise 82 bin 359 başvuru" yapılmış.

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt, "SGK değişim içinde gelişimini sürdüren, elektronik ortamda sigortalılara en yaygın hizmeti sunan kurum konumunda.

Sigortalılarımızın, emekli aylığı, ölüm aylığı, geçici iş göremezlik (rapor parası), evlenme (çeyiz parası), emzirme, cenaze ödeneği talepleri, sigortasız çalışma ihbar ve şikayetleri gibi birçok konuda yapmış oldukları başvurularıyla ilgili taleplerini ve sorularını halkla ilişkiler birimimiz marifetiyle karşılıyor" dedi. Bölge Müdürünün şu sözleri gözden kaçmadı, "Tüm vatandaşlarımızın hiçbir takibe, aracıya ihtiyaç duymadan kurumumuzdan eşit ve adil şekilde hizmet alabilmesi bizim için vazgeçilemez değerde." İl Müdürü Yavuz Kurt ve çalışma arkadaşlarını alkışlıyoruz.

Vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumuna yapmış oldukları yazılı bütün başvurularının sürecini, evraklarının hangi birimde olduğunu, e-Devlet kapısı üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/ sgk-sso-evrak-takip) adresi yardımıyla da öğrenebilirler. Ayrıca CİMER, Alo 170, Açık Kapı (İzmir Valiliği) ve İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüze ait izmirsgim@sgk.gov.tr e-posta adresi üzerinden talep, öneri ve sorularını iletebilmeleri de mümkün.