Akıllı telefonlarla çek paylaş sakla

AKILLI telefonlar milyonlarca kullanıcının fotoğraf ve video konusunda ilk deneyim yaşadığı cihaz olmaya devam ediyor. Akıllı telefonlarda kullanılan yazılımlar her geçen gün kullanıcının işini kolaylaştırsa da bir takım ipuçlarına kulak vermek şart. 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü öncesinde Western Digital'ın fotoğraf merakı olanlara bazı ipuçları var. Öncelikle belirtelim akıllı telefonlar, günümüzde fotoğrafçılık için tercih edilen cihazlar haline geldi. Dünyanın her yerinde insanlar inanılmaz sayıda fotoğraflar çekiyor; Photutorial'ın1 verilerine göre, 2021'de tüm dünyada 1,2 trilyon adet fotoğraf çekildi. Bu sayının 2022'de 1,72 trilyona ulaşması; 2025'te ise 2 trilyonu aşması bekleniyor. İlginç bir şekilde, fotoğrafların yüzde 92,5'i akıllı telefonlarla çekildi. Sonuçta akıllı telefonlar, hepimizin içindeki o "en iyi fotoğrafçıyı" ortaya çıkarmış oldu. Akıllı telefonlar yeteneklerimizi son derece hızlı şekilde geliştirmemize izin verirken bugün akıllı telefon kameraları öyle çok özellikle donatılır oldu ki artık tek yapmamız gereken kamerayı fotoğrafını çekmek istediğimiz nesneye yöneltmek ve düğmeye basmak. O zaman fotoğrafçılık becerilerimizi geliştirmek için bazı ipuçları ve püf noktalar duymaya ne dersiniz?

KAMERANIZI TANIYIN

AKILLI telefon kamerasının elle ayarlama detaylarını da yakından tanımanız önemli. Odak ve pozlama gibi özelliklere dikkat etmelisiniz. Farklı ayarlar kullanarak fotoğraflar çekin ve aradaki farkları dikkatle inceleyin. Günümüzde 4K ve UHD çekim yapan cihazlar artık sıradan hale gelmişken pek çok akıllı telefonun 8K video kaydedebilme özelliğinin olduğunu görüyoruz. Daha yüksek çözünürlük, videonuzda daha fazla sayıda piksel olacağı anlamına geliyor ki bu da daha fazla detay ve daha yüksek seviye keskinlik demek. SanDisk Extreme microSD kart gibi süper hızlı microSD kartlar kullanabilirsiniz. Aynı zamanda, akıllı telefon kameranızı tanımanın en iyi yolu onunla çok fazla çekim yapmak. Farklı ayarlar kullanarak ne kadar çok fotoğraf çekimi yaparsanız farklı aydınlatma koşullarında en iyi sonucu veren ayarı kullanmakta o kadar iyi hale gelirsiniz. Tek bir çekim ayarında takılı kalmayın ve tüm ayarları keşfedin.

Doğal ışığı kullanarak dış mekan çekimleri yapmayı deneyin. Dışarıda çekilen fotoğrafların içeride çekilenlerden çok daha farklı ve zengin olduğunu göreceksiniz. Dikkat edilmesi gereken önemli nokta şu: Aydınlatma yalnızca fotoğraflarınızın parlaklığını ve pozlamasını tanımlamıyor, aynı zamanda fotoğrafın tonunu ve ruh halini de belirliyor. Öyle ki, eğer mümkünse, nesnenizin önden çok iyi şekilde aydınlatıldığından ve arkadan güçlü bir ışıkla hatlarının meydana çıkarılmadığından emin olun. En ufak bir el titremesi dahi çektiğiniz fotoğrafı berbat edebilir, bu yüzden de akıllı telefonunuzu sabit tutabilmeniz çok önemli. Sabit bir nesneyle desteklemeyi deneyebilirsiniz: Örneğin bir duvara, kayaya veya ağaç dallarına dayamayı ve tutturmayı deneyin. Ayrıca, özellikle akıllı telefonlar için tasarlanmış olan makul fiyatlı tripodlardan da satın alabilirsiniz. Pozlama süreleri daha da uzun olacağından, çekim esnasında kamerayı sabitleyebilmek düşük ışık koşullarında çekim yaparken daha da büyük önem kazanıyor.

FAZLADAN DEPOLAMA ALANI YARATIN

HAYATINIZIN en iyi fotoğraflarını çekmekte olduğunuz bir anın akıllı telefonunuzun "saklama alanı dolu" mesajı ile bölünmesini elbette istemezsiniz. Yeni fotoğraflar çekebilmek için eskileri silmek durumunda kalmamalıyız. Çünkü fotoğraflar bizim hatıralarımız ve bunları aklımızda tutabilmeliyiz. 1 TB'ye kadar depolama alanı sunan ve açık hava maceralarını, hafta sonu gezilerini veya spor etkinliklerini kare atlamadan kaydetmek için ideal olan SanDisk Extreme microSD ürünü gibi, günümüzde mevcut olan çok sayıda depolama çözümü var. SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C de dahil olmak üzere diğer bazı seçenekler ise akıllı telefonunuzda kolayca yer açıyor ve akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi uyumlu cihazlar arasında içerik aktarabiliyor. Son derece sağlam diğer bir seçenek olan SanDisk Extreme Portable SSD ise hareket halindeyken depolama yapmaya imkan vererek doğrudan telefonlarınıza bağlanabiliyor ve anılarınızı kaydediyor.

FOTOĞRAF İLE VİDEOLARI BİLGİSAYAR VE TABLETTE DÜZENLEYİN

GÜNÜMÜZDE birçok fotoğraf düzenleme uygulaması mevcut. Bunların çoğu tamamen ücretsiz veya temel bazı işlevleri ücretsiz sunabiliyor. Sadece akıllı telefonunuzun sunduğu düzenleme seçenekleriyle kendinizi sınırlamayın. Derinlik, ton veya atmosfer gibi pek çok unsur eklemek için bu tip fotoğraf düzenleme uygulamalarını kullanabilirsiniz. Hatta pek çok uygulama, neredeyse hiç çaba harcamanıza gerek kalmadan muhteşem değişiklikler yaratan "tek dokunuşla düzeltme" yapma özelliği de sunuyor.

TİMUR SIRT