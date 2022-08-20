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Haberler Yaşam AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? AÖF yaz okulu sonuç sorgulama ekranı

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? AÖF yaz okulu sonuç sorgulama ekranı

AÖF sınavlarının geride kalması ile birlikte AÖF yaz okulu sınav sonuçları merak edilmeye başlandı. 27 Haziran- 1 Temmuz arasında gerçekleştirilen kayıt işlemleri sonrasında üniversite öğrencileri sonuçların açıklanması için gözlerini AÖF'ye çevirdi. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları...

20.08.2022, 11:45

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekleyen öğrenciler sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman, hangi tarihte açıklanacağını merak eden öğrenciler AÖF sayfasını güncelliyor.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? AÖF yaz okulu sonuç sorgulama ekranı

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? AÖF yaz okulu sonuç sorgulama ekranı

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yaz okulu sınavı sonuç tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? AÖF yaz okulu sonuç sorgulama ekranı

Geçen yıl sınav 4 Eylül'de gerçekleşen sınavda, 14 Eylül'de sonuçlar ilan edilmişti. Bu veriler ile bu yıl sonuçların 23 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? AÖF yaz okulu sonuç sorgulama ekranı

AÖF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları" ve "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre belirlenir.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? AÖF yaz okulu sonuç sorgulama ekranı

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? AÖF yaz okulu sonuç sorgulama ekranı

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

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