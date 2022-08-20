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DGS tercih tarihleri, kılavuz ne zaman yayınlanacak 2022? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihler ne zaman başlayacak?

DGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin sayfasını sürekli güncelleyen adaylar, DGS tercih döneminin ne zaman başlayacağını, başarı sıralamalarını merakla bekliyor. Önlisans Programları mezunlarının lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. 2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayınlandı mı? Soruları adaylar tarafından yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu ile tercih işlemleri gerçekleştirilecek. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS 2022 tercihleri ne zaman?

20.08.2022, 09:27 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022, 09:28

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin düzenlemiş olduğu sınava girerek 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar 2022 DGS sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra heyecanlı bir şekilde DGS tercih sonuçlarını beklemeye başladılar. İşte 2022 DGS sınav tercihi ve tercih kılavuzu…

DGS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM açıklamada bulundu mu?

Adaylar büyük bir heyecanla DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı araştırıyor. DGS 2022 yılında temmuz ayında düzenlendi. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri beklemeye başladılar. Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 11 Temmuz 2021 tarihinde açıklanmış, tercih başvuruları ise 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM açıklamada bulundu mu?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM DGS tercih tarihleri hakkında henüz bir açıklama yaomadı. Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 11 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı ve tercihler 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alındı.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM açıklamada bulundu mu?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM açıklamada bulundu mu?

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM açıklamada bulundu mu?

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

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