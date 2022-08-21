Kasksız motosikletli trafikten men edilecek

YENİ Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin pazartesiden itibaren uygulanacağını belirten İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsağul, düzenlemeye göre eskiden sadece ceza yazılan kasksız motosiklet sürücülerinin, artık motoruna el konularak trafikten men edileceğini belirtti. Yönetmelik uyarınca artık minübüs, otobüs ve taksilerde tüm yolcular emniyet kemeri takmak zorunda. Yine bu araçlarda 'çocuk bağlama sistemleri' zorunlu olacak. Yolcular kemer takmadan harekete izin verilmeyecek. Kurala uymayanlar polise bildirilecek. Fakat özellikle yaşı eskiyen araçlarda bu donanım olmayabiliyor veya düzgün çalışmayabiliyor. Dolayısıyla yapılacak denetimlerde bu araçlarda sorunsuz bir şekilde çalışan kemer sistemleri olmadığı durumlarda trafikten men cezası verilebilecek.

GÖZLÜK ZORUNLULUĞU

Motosiklet, elektrikli scooter ve bisikletlerle ilgili de bazı düzenlemeler yapıldı. Bu üç aracın sürücülerine gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz koruma gözlüğü takma koşulu getirildi. Ayrıca bu araçları kullananların gece reflektif yelek giymeleri zorunlu hale geldi.

■ FATİH ŞENDİL