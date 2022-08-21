‘Terörü destekleyen bütün güçlerle mücadele ediyoruz’

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'ta Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen Bakan Soylu, "Türkiye sınır ötesi harekat yaptı, şalteri indirdiler, kahraman Mehmetçiğimiz oradan geri dönmek zorunda kaldı. Çünkü Amerika müsaade etmeden orada yürüyemiyorduk. İnsansız hava aracı istedik, Amerikan senatosu bize yok dedi. İsrail'den aldığımız da bozulunca gönderdik ama aylarca bize geri vermediler" dedi.

'ZAYIFLATMAYA ÇALIŞTILAR'

TÜRKİYE'NİN güneyinde terör koridoru oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Soylu, "İstiyorlar ki bununla uğraşalım. DEAŞ diyelim, PKK diyelim sabahtan akşama kadar bununla uğraşsınlar. Ekonomik olarak saldıralım, alabora etmeye çalışalım bununla uğraşsınlar. Yıllarca bunu yaptılar. PKK'ya dediler ki git DEAŞ'ı oradan temizle. Bir tek kurşun atmadan DEAŞ oradan çıktı, PKK orayı aldı. Çünkü ikisinin sahibi de aynı. Biz sadece PKK ile mücadele etmiyoruz. Batı'nın terörü destekleyen bütün güçleriyle mücadele ediyoruz. Türkiye'de bunların üzerine çöktük, Allah nasip ederse 2023'te 29 Ekim'de bir tek terörist bırakmayacağız. Etrafımızdaki coğrafyada hepsini mağlup edeceğiz" diye konuştu. Programın ardından il merkezine bağlı Arpalı beldesine de giden Bakan Soylu, buradaki bir çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.