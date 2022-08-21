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Haberler Yaşam Ünlü oyuncu Canova hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Canova hayatını kaybetti

21.8.2022

Ünlü oyuncu Canova hayatını kaybetti
GEÇTİĞİMİZ hafta kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edilen ünlü oyuncu Civan Canova, yaşamını yitirdi. Acı haberi Kumru Tibet Aydın, "Canım abimi az önce kaybettik. Güle güle kıymetlim..." paylaşımıyla duyurdu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta hastane odasında yayınladığı bir video ile hayranlarını üzmüştü. "Her şey 2014'te Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı" diyen Canova (67), birkaç ay önce hastaneye başvurduğunu ve MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söylemişti.
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