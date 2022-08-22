“Kraliyet ailesinin bile gözü Akdeniz Üniversitesi’nde”

AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Hastanesi'nde şu ana kadar 5 yüz, 5 kol ve 2 rahim naklinin başarıyla yapıldığını belirterek, "Bir Türk çıktı, dünyada ilk defa bir rahim nakli yaptı. Bu aslında Nobellik bir işti. Suudi Arabistan ve Hollanda'dan kraliyet ailesi üyelerinin bile rahim nakliyle ilgili talepleri var" dedi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başındaki ekibin bugüne kadar 5 yüz, 5 kol ve 2 rahim nakli yaptığını belirten Rektör, "Bir Türk çıktı, dünyada ilk defa bir rahim nakli yaptı. Tamamen üremeyi değiştiren bir şey yapıldı. Bu dünyada daha çok ilgi gördü, Türkiye'de yeterince anlaşılamadı. Oysa hiç üreyemeyecek bir insanın mucize bir teknikle üreyebileceğini ortaya koyduk" diye konuştu.

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