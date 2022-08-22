ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir

ALES 2022 SORULARI VE CEVAPLARI
ÖSYM tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;
21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını 21 Ağustos 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 31 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sonlandırılacaktır.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.