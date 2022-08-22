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Haberler Yaşam ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir

ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir

ALES( Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), yüksek lisans eğitimine başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirmen gibi bölümlere atalnamk isteyen adayların girdiği sınavdır. ALES sınavının ardından sınava giren adaylar doğru ve yanlışlarını görmek için ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen ve araştırılan 2022 ALES sınav soruları ve cevap anahtarına dair detaylar...

22.08.2022, 12:13

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Sınavının tamamlanmasının ardından doğru ve yanlışlarını merak eden ve öğrenmek isteyen adaylar, ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşmak için ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Sorularına yanıt arıyor...

ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır.

ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir

2022 ALES SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ALES/2 soruları ve cevap anahtarına ilişkin tüm detaylar şöyle;


ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre; 2022 ALES/2 sınav sonuçları, 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar kurumun sonuç sorgulama sayfası olan "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir

ALES 2022 SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını 21 Ağustos 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 31 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sonlandırılacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ…

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.

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