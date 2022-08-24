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Haberler Yaşam Masterchef Batırık nasıl yapılır, tarif ve malzemeler nedir? 24 Ağustos Masterchef Batırık yapım aşamaları ve püf noktaları!

Masterchef Batırık nasıl yapılır, tarif ve malzemeler nedir? 24 Ağustos Masterchef Batırık yapım aşamaları ve püf noktaları!

Tv8 ekranlarının sevilen yemek ve yarışma programı MasterChef'te yapılan Batırık izleyiciler tarafından oldukça merak edildi. Tarifi, malzemeleri ve püf noktalarını öğrenmek isteyenlerin araştırdığı MasterChef Batırık, nasıl yapılır, tarif ve malzemeleri nelerdir? İştre Masterchef Batırık tarifi 2022!

24.08.2022, 12:03

Batırık tarifi ve püf noktaları Tv8 izleyicileri ve sevenleri tarafından çokça merak ediliyor. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya yarıştığı tarif Batırık nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Tarifi denemek ve püf noktalarını öğrenmek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte MasterChef Batırık malzemeleri ve diğer detaylar!

Masterchef Batırık nasıl yapılır, tarif ve malzemeler nedir? 24 Ağustos Masterchef Batırık yapım aşamaları ve püf noktaları!

MASTERCHEF BATIRIK MALZEMELERİ

1 su bardağı bulgur (ince, esmer)

½ çay bardağı tahin

1 çay bardağı yer fıstığı (kavrulmuş)

1 çorba kaşığı biber salçası

Kuru domates (arzuya göre)

1 adet kuru soğan

2 Adet domates

2 Adet salatalık

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

2 adet yeşil biber

Masterchef Batırık nasıl yapılır, tarif ve malzemeler nedir? 24 Ağustos Masterchef Batırık yapım aşamaları ve püf noktaları!

3 yaprak marul

3 adet taze soğan

Lahana (kıyılmış arzuya göre, haşlanmış)

½ çay bardağı zeytinyağı

½ çay bardağı limon suyu

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

5-6 su bardağı soğuk su

2 çay bardağı sıcak su

Nar ekşisi

Tuz

Masterchef Batırık nasıl yapılır, tarif ve malzemeler nedir? 24 Ağustos Masterchef Batırık yapım aşamaları ve püf noktaları!

BATIRIK TARİFİ

Tüm sebzelerimizi yıkayıp, hazırlayalım.

Tahini küçük bir teflon tavaya alıp hafif kavuralım.

Bulgurumuzu 1,5 çay bardağı sıcak su ile ıslatalım.

Yer fıstığımızı robottan geçirelim veya bildiğiniz yöntemle küçük parçalar haline getirelim (Havanda da dövebilirsiniz)

Tahin, bulgur, yer fıstığı, kimyonu derin yoğurma kabında kaşıkla karıştıralım.

Bu tarifin özelliği tüm sebzelerin en ince boyutta ve küçük boyutta doğranmasıdır. Salatalıklar cacıklık, domatesler minik küp, biber, taze soğanlar, nane maydanoz, marul ince kıyılmış hazırlanır.

Masterchef Batırık nasıl yapılır, tarif ve malzemeler nedir? 24 Ağustos Masterchef Batırık yapım aşamaları ve püf noktaları!

Bulgur karışımımıza kuru soğanı rendeleyin, salçayı ekleyin (bu aşamada önceden ıslatılmış kurutulmuş domateste ekleyebilirsiniz)

Karışımı 1-2 dk. birer tutam nane ve maydanozla yoğurun.

Sebzeleri hırpalamadan şu sıra ile ekleyin. Yeşil biber ,taze soğan, nane, maydanoz, domates, salatalık.

Zeytinyağı limon suyunu, pul biberi, tuzunu ekleyin. Elinizle hafifçe karıştırın.

Batırığı ,susuz tüketmek istiyorsanız, kısır halindeyken bir tabağa ayırın, kalanını soğuk suyla sulandırın. Tamamını sulandırmak için 5-6 bardak su ekleyin.

Ekşiden hoşlanıyorsanız nar ekşisini ekleyin.

Çukur tabağa aldığınız batırığı ince kıyılmış marul veya lahana ekleyerek servis yapın.

Afiyet olsun.

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