Masterchef Batırık nasıl yapılır, tarif ve malzemeler nedir? 24 Ağustos Masterchef Batırık yapım aşamaları ve püf noktaları!

Bulgur karışımımıza kuru soğanı rendeleyin, salçayı ekleyin (bu aşamada önceden ıslatılmış kurutulmuş domateste ekleyebilirsiniz)
Karışımı 1-2 dk. birer tutam nane ve maydanozla yoğurun.
Sebzeleri hırpalamadan şu sıra ile ekleyin. Yeşil biber ,taze soğan, nane, maydanoz, domates, salatalık.
Zeytinyağı limon suyunu, pul biberi, tuzunu ekleyin. Elinizle hafifçe karıştırın.
Batırığı ,susuz tüketmek istiyorsanız, kısır halindeyken bir tabağa ayırın, kalanını soğuk suyla sulandırın. Tamamını sulandırmak için 5-6 bardak su ekleyin.
Ekşiden hoşlanıyorsanız nar ekşisini ekleyin.
Çukur tabağa aldığınız batırığı ince kıyılmış marul veya lahana ekleyerek servis yapın.
Afiyet olsun.