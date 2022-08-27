MasterChef Shepherd’s Pie nasıl yapılır, malzemeler ve püf noktalar neler? MasterChef Shepherd’s Pie tarifi nedir?

SHEPHERD'S PİE NASIL YAPILIR?

Patatesler bol suda haşlanır.

İnce ince doğranmış soğan, küp küp doğranmış havuçla 2-3 dakika kavrulur.

Ardından dilimlenmiş mantarlar eklenip suyunu salıp çekene kadar yeniden kavrulur ve bir tabağa alınır.

Daha sonra kıyma kavrulur, diğer sebzeler ve salça eklenir.

Bezelye eklenip yarım bardak su eklenir.

Tuz, baharatlar ve taze nane eklenir.

Kavrulan harç borcama aktarılır. Haşlanan patatesler soyulup süt ve tereyağı ile karıştırılıp çatalla ezilir. Borcamdaki harcın üzerine yayılır.

170 derece fırında 15 dakika kadar pişirilir.

Fırından çıkarılan pişmiş karışıma kaşar eklenir ve kaşar kızarana kadar tekrar fırınlanır.

Ardından dilimleyip servis edilir.