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Haberler Yaşam MasterChef Shepherd's Pie nasıl yapılır, malzemeler ve püf noktalar neler? MasterChef Shepherd's Pie tarifi nedir?

MasterChef Shepherd's Pie nasıl yapılır, malzemeler ve püf noktalar neler? MasterChef Shepherd's Pie tarifi nedir?

Tv8 ekranlarının sevilen yemek programı yarışmasının bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar Shepherd's Pie (Çoban Payı) yaparak rakiplerini elemeye çalışacak. MasterChef sevenleri şimdiden Shepherd's Pie nasıl yapılır, püf noktaları neler? MasterChef Shepherd's Pie en basit ve en lezzetli adım adım nasıl yapılır? Sorularını araştırmaya başladı. İşte, MasterChef Shepherd's tarifi ve detayları...

27.08.2022, 16:15 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022, 16:15

Shepherd's Pie tarifi MasterChef yedek yarşmacılardan ana kadroya geçiş yapacak ismi belirlemek için şeflerin istediği tarif. Bu akşam yayınlanacak bölümde, Shepherd's Pie tarifi ve yapılışı şimdiden konuşulmaya başladı. Peki, Shepherd's Pie nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte Çoban Payı tarifi...

MasterChef Shepherd’s Pie nasıl yapılır, malzemeler ve püf noktalar neler? MasterChef Shepherd’s Pie tarifi nedir?

SHEPHERDS PİE (ÇOBAN PAYI) MALZEMELERİ

500 gram kıyma

1 soğan

1 havuç

1 su bardağı bezelye

1 kase mantar

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım demet taze nane

1 yemek salça

Yarım su bardağı sıcak su

MasterChef Shepherd’s Pie nasıl yapılır, malzemeler ve püf noktalar neler? MasterChef Shepherd’s Pie tarifi nedir?

PÜRE İÇİN:

500 gram haşlanmış patates

1 yemek kaşığı tereyağ

Yarım su bardağı süt

Tuz

1 su bardağı kaşar rendesi

MasterChef Shepherd’s Pie nasıl yapılır, malzemeler ve püf noktalar neler? MasterChef Shepherd’s Pie tarifi nedir?

SHEPHERD'S PİE NASIL YAPILIR?

Patatesler bol suda haşlanır.

İnce ince doğranmış soğan, küp küp doğranmış havuçla 2-3 dakika kavrulur.

Ardından dilimlenmiş mantarlar eklenip suyunu salıp çekene kadar yeniden kavrulur ve bir tabağa alınır.

Daha sonra kıyma kavrulur, diğer sebzeler ve salça eklenir.

Bezelye eklenip yarım bardak su eklenir.

Tuz, baharatlar ve taze nane eklenir.

Kavrulan harç borcama aktarılır. Haşlanan patatesler soyulup süt ve tereyağı ile karıştırılıp çatalla ezilir. Borcamdaki harcın üzerine yayılır.

170 derece fırında 15 dakika kadar pişirilir.

Fırından çıkarılan pişmiş karışıma kaşar eklenir ve kaşar kızarana kadar tekrar fırınlanır.

Ardından dilimleyip servis edilir.

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