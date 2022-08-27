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Haberler Yaşam Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı! E-devlet başvuru ekranı...

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı! E-devlet başvuru ekranı...

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuru maratonu bugün itibarıyla başladı. Binlerce öğretmen E-devlet üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin detayları araştırıyor. Peki başvurulara ne zamana kadar yapılabilecek? Başvuru için şartlar neler? İşte merak edilenler...

27.08.2022, 14:26 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022, 14:35

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı! E-devlet başvuru ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Temmuz sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının başladığını açıkladı.

Başvurular, 31 Ağustos'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

MEB'in internet sitesinde "2022 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Başvuruları" duyurusu yayımlandı.

TERCİH BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Buna göre, sözlü sınav sınavdan 60 ve üstü puan alan adaylar, tercih başvurularını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek.

Adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu şekilde tercihte bulunanların, tercih dışı seçenek olarak, "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum", "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum" seçeneklerinden birinin mutlaka işaretlemesi gerekiyor.

Adayların tercih başvuruları için sistem 31 Ağustos, saat 16.00'a kadar açık olacak, atamalar ise 1 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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