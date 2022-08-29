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Haberler Yaşam Kardeşlerim kadrosuna yeni isimler katıldı

Kardeşlerim kadrosuna yeni isimler katıldı

Atv'de cumartesi akşamları yayınlanan, her bölümü ilgiyle izlenen ve merakla beklenen Kardeşlerim'in yeni sezonunda kadrosuna yeni isimler katıldı. Kardeşlerim üçüncü sezonuna da damgasını vuracak.

29.08.2022, 16:21 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022, 16:27

Kardeşlerim kadrosuna yeni isimler katıldı

3. sezon tanıtımıyla merak uyandıran "Kardeşlerim"e başarılı oyuncular; Kaan Çakır ve Nazlı Çetin katıldı. Kaan Çakır karizmatik iş adamı Ahmet Yılmaz, Nazlı Çetin ise esmer güzeli dikkatleri üzerine toplayan genç kız Leyla Barçın olarak izleyici karşısına çıkacaklar.

Yeni karakterlerin gelişiyle temposu iyice yükselen "Kardeşlerim" in yeni sezon ilk bölümde yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu. Ömer ve Asiye zengin hayatlarında aradıkları mutluluğu bulabilecekler mi? Akif yaşadıklarından ders alıp yeni bir başlangıç yapabilecek mi?

Tüm bu sorular ve çok daha fazlası 3 Eylül Cumartesi akşamı Atv'de.

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