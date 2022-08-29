  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam KYK yurt/burs başvuruları bitti! kyk sonuçlar açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları öğren!

KYK yurt/burs başvuruları bitti! kyk sonuçlar açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları öğren!

KYK yurt ve burs başvuruları 24 Ağustos'ta başlayıp 28 Ağustos'ta sona ermişti. Başvurularını tamamlayan adaylar, KYK sonuçlarının açıklanmasını ve gelecek son dakika haberini bekliyor. Adaylar, başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, KYK yurt ve burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

29.08.2022, 10:10

KYK yurt ve burs başvurularının bitmesinin ardından meraklı gözlerle sonuçları bekleyen adaylar e-devlet sayfasını sürekli güncelliyor. KYK burs başvuruları ne zaman belli olacak? KYK yurt başvuruları ne zaman belli olacak? Sorularını araştırmaya hız veren adaylar, KYK burs/yurt sonuçları açıklandığında e-devlet üzerinden sorgulama ekranı aracılığıyla sorgulama yapabilecekler.

KYK yurt/burs başvuruları bitti! kyk sonuçlar açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları öğren!

KYK YURT BAŞVURULARI SONA ERDİ!

24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos saat 23.59'da sona erdi.

KYK yurt/burs başvuruları bitti! kyk sonuçlar açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları öğren!

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bilgi verilmedi. KYK yurt başvuruları bu sene 28 Ağustos'ta sona erecek. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru sonuçları eylül ayında açıklanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor.

Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek.

KYK yurt/burs başvuruları bitti! kyk sonuçlar açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları öğren!

Öte yandan Üniversiteye yeni başlayacak gençler için bakanlık olarak tüm kurumlarla iş birliklerini en güçlü seviyede tuttuklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Çok kapsamlı bir hazırlık çalışmamız var. Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Yapılan başvurular, bundan önce olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden, tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. 12 farklı kurumdan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak" ifadelerini kullandı.

KYK yurt/burs başvuruları bitti! kyk sonuçlar açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları öğren!

KYK YURT ÜCRETLETİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA