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Haberler Yaşam YKS ek tercihler \ 2.tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih / 2.tercih kılavuz ve sonuç sorgulama ekranı

YKS ek tercihler \ 2.tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih / 2.tercih kılavuz ve sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM takvimine ve duyurularına göre YKS ek tercih döneminin başlamasını bekleyen adaylar, tarih ve kılavuz bilgileri başta olmak üzere sınavın yerleştirme detaylarını araştırıyor. YKS ek tercih 2022 ÖSYM AİS ekranı ile birlikte YKS ek tercih işlemlerini gerçekleştirmeyi bekleyenler YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Sorularını araştırmayı hızlandırdı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih/ 2. Tercih dönemi için üniversitelerdeki boş kontenjanlar ve listelerin açıklanması bekleniyor. Peki, YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır, ücretli mi? İşte YKS 2. Tercihler için detaylar…

29.08.2022, 09:51

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.

Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı.

Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak.

YKS ek tercihler \ 2.tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih / 2.tercih kılavuz ve sonuç sorgulama ekranı

2022 YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

YKS ek tercihler \ 2.tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih / 2.tercih kılavuz ve sonuç sorgulama ekranı

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS ek tercihler \ 2.tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih / 2.tercih kılavuz ve sonuç sorgulama ekranı

YKS EK TERCİH/ 2. TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Üniversite sınavına giren adayların gündeminde bulunan YKS 2. tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

Yayımlandığı takdirde adaylar kılavuza ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

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