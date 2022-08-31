Bu balığı 200 liraya alın başını 1000 liraya satın! Duyan almaya koşuyor

Böbrek taşını düşürdüğüne dair çok fazla söylem var. Böbrek taşını düşürmede kullanılan otolit, eşkina balığı otolitidir. Aynı familyadan olduğu için karakulak ve granyözün otolitinin çıkarılıp satılıp kullanıldığını görüyoruz" diye konuştu.