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Haberler Yaşam Bu balığı 200 liraya alın başını 1000 liraya satın! Duyan almaya koşuyor

Bu balığı 200 liraya alın başını 1000 liraya satın! Duyan almaya koşuyor

Baş bölümünde şifalı taşlar olduğu söylenen Karaburun balığı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Böbrek taşı düşürdüğüne inanılan bu balık 200 liraya, kafasındaki otolist taşının kilosu ise 1000 liraya kadar satılıyor.

31.08.2022, 12:36 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022, 12:40

Tezgahları çeşitlendiren balıklardan karakulak, granyöz ve eşkina, lezzetinin yanı sıra başında şifalı olduğuna inanılan taş nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Bu balığı 200 liraya alın başını 1000 liraya satın! Duyan almaya koşuyor

Kilosu 200 liraya satılan karakulak, lezzeti, iri kılçıklı olması ve başındaki taşın böbrek sancısına iyi geldiği düşüncesiyle en çok satılan türler arasında yer alıyor.

Bu balığı 200 liraya alın başını 1000 liraya satın! Duyan almaya koşuyor

KİLOSU 1000 LİRA

Eşkina, granyöz ve karakulak balığının baş bölümünde yer alan 2 otolit taşının kilosu ise 1000 liradan satışa sunuluyor. 'Balık taşı' olarak bilinen, mermer görünümündeki otolit taşı, alışveriş sitelerinde satılırken, aktarda ise tanesi 10 liradan alıcı buluyor.

Bu balığı 200 liraya alın başını 1000 liraya satın! Duyan almaya koşuyor

"BÖBREK TAŞINI DÜŞÜRDÜĞÜNE DAİR ÇOK FAZLA SÖYLEM VAR"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kemikli balıkların tamamında otolit olduğunu belirtti. Balık familyaları içinde eşkina ailesi türündeki otolit taşının büyüklüğünden bahseden Prof. Dr. Gökoğlu,

Bu balığı 200 liraya alın başını 1000 liraya satın! Duyan almaya koşuyor

"Geçmişten bu yana bilinen eşkina balıklarının otolitini çıkarıp, kurutup, havanda dövdükten sonra toz haline getirilip, limon sıkılarak tüketilmesinin böbrek taşına iyi geldiği bilinir.

Bu balığı 200 liraya alın başını 1000 liraya satın! Duyan almaya koşuyor

Bu konuda bilimsel araştırma yok. Beyaz renkli, tırnak büyüklüğünde balığın kemik yapısında bulunan taş, kalsiyum karbonattan oluşuyor.

Bu balığı 200 liraya alın başını 1000 liraya satın! Duyan almaya koşuyor

Böbrek taşını düşürdüğüne dair çok fazla söylem var. Böbrek taşını düşürmede kullanılan otolit, eşkina balığı otolitidir. Aynı familyadan olduğu için karakulak ve granyözün otolitinin çıkarılıp satılıp kullanıldığını görüyoruz" diye konuştu.

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