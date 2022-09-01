"Hürkuş" uçuşunun kokpit görüntüleri

Bayraktar, dün TEKNOFEST KARADENİZ'de Hürkuş eğitim uçağı ile Bayraktar AKINCI TİHA'nın kolunda kalkarak ilk kez gerçekleşen bir uçuş gösterisinde yer aldı. Gösteriye ilişkin kokpit görüntüleri ise bugün Bayraktar'ın ve Baykar Teknoloji'nin Twitter hesaplarından yayınlandı.

Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uçtuğun yerlere güneş doğacak... Milli Teknoloji Hamlesi'nin eserleri AKINCI ve Hürkuş, Samsun'da kol kola kanat uçuşunda." ifadelerini kullandı.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı, biri insansız, iki uçak ilk kez kolda kalkarak TEKNOFEST KARADENİZ'de uçuş gösterisi yaptı. Kokpitte teknoloji liderimiz Selçuk Bayraktar." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yapılan paylaşımlarda Bayraktar'ın gerçekleştirdiği uçuşa ilişkin bir video da yayımlandı. Videoda, Bayraktar'ın uçuş hazırlıkları ve uçuş sırasında kokpitten görüntülerine yer verildi.

"AKINCI'NIN KOLUNDA, VECİHİ'NİN RUHUYLA, MİLLİ UÇAĞIMIZ HÜRKUŞ'TA"

Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın kolunda Hürkuş ile uçarken TEKNOFEST alanına yaptığı selamlamada, şunları kaydetti:

"Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında, AKINCI'nın kolunda, Vecihi'nin ruhuyla, milli uçağımız Hürkuş'ta, milli mücadelemizin meşalesinin yandığı yer Samsun'da, TEKNOFEST semalarında, uçağa dokunan bir çocuğun heyecanıyla, yüzbinlerle teknoloji yarışmalarına katılmış genç kardeşlerimi ve milletimizi selamlıyorum. Yaşasın Milli Teknoloji Hamlesi ile güçlü Türkiye... Yaşasın tam bağımsız Türkiye..."