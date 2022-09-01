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Haberler Yaşam ‘Kadın konukevlerinin sayısı belediyelere bağlı’

‘Kadın konukevlerinin sayısı belediyelere bağlı’

1.9.2022

‘Kadın konukevlerinin sayısı belediyelere bağlı’
SOYLU, İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'na katıldı. Aile içi ve kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye'de değil, dünyada da mücadele edilen bir sorun olduğuna işaret eden Soylu, kadın konukevlerinin sayısının artırılması için belediyelere görev düştüğünü söyleyerek, "Nüfusu 100 binden fazla olan belediyelerden kadın konukevi yapılması konusunda talebimiz oldu. 1 Ocak 2023'ten itibaren nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin hangisinde kadın konukevi olup hangisinde olmadığını kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu. Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için farkındalık ve eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyerek, "Erkeklere yönelik de 'Kadına El Kalkamaz' eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar 2 milyon 7 bin 365 erkeğe eğitim verildi" dedi.
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