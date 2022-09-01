Yunan tacizinin radar kayıtları NATO yolunda

TÜRKİYE, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de NATO görev uçuşu yapan Türk jetlerine hava savunma sistemi ile radar kilidi atmasını, NATO ve Birleşmiş Milletler (BM) düzeyinde dünya gündemine taşıyarak Yunanistan tacizlerine ilişkin radar kayıtlarını ilgililere iletecek. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın envanterindeki Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlanıyor.

DÜŞMANCA HAREKET

AKDENİZ'DE uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atıldı.

Yunan askeri yetkilileri ise NATO Angajman Kurallarında "düşmanca hareket" olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkar yolunu seçti. Milli Savunma Bakanlığı, Yunan yetkililerinin inkâr politikası üzerine karşı harekete geçti. Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan söz konusu tacizle ilgili radar görüntüleri alındı. Görüntülerin NATO Genel Sekreterliği başta olmak üzere ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

BU YILDAN İTİBAREN 158 TACİZ VE 33 İHLAL

YUNANİSTAN'IN Türk hava sahası ve karasularına yönelik tacizleri de devam ediyor. Sene başından bugüne kadar Yunanistan'a ait savaş uçakları Türk hava sahasını 256 defa ihlal ederken, Türk jetlerine yönelik 158 tacizde bulundu. Yunanistan sahil güvenlik botları da Türk karasularını 33 defa ihlal etti.