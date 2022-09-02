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Haberler Yaşam Atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı Pazartesi başlıyor

Atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı Pazartesi başlıyor

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı, yapımına NGM'in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı 5 Eylül Pazartesi günü izleyici karşısına çıkıyor...

02.09.2022, 17:18 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022, 17:23

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" 5 Eylül Pazartesi akşamı Atv'de.

Atv’nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı Pazartesi başlıyor

İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur. Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir.

Atv’nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı Pazartesi başlıyor

Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar. Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir.

Atv’nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı Pazartesi başlıyor

Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır. Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat, kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir.

Atv’nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı Pazartesi başlıyor

Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.

Atv’nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı Pazartesi başlıyor

Bir Küçük Gün Işığı 5 Eylül Pazartesi saat 20.00'de sizlerle...

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