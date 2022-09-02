Gökçeova Göleti bir doğa cenneti

Kamp ve doğayı sevenlerin uğrak mekanı olan Muğla Köyceğiz'deki Gökçeova Göleti, manzarasıyla hayran bırakıyor. Bisikletçiler ise bölgeyi, "Bisikletçilerin Nirvana'sı" olarak tanımlıyor. Son yıllarda doğasever ünlüler de Köyceğiz ile Denizli Beyağaç arasındaki bağlantının sağlandığı yol üzerinde bulunan Gökçeova Göleti'ni ihmal etmiyor. Bölge günübirlik tatilcilerin de vazgeçilmezi.

YABAN HAYATIYLA İÇ İÇE

İlçe merkezinden bin 750 metre yükseklikteki Gökçeova Göleti'nin çevresi yaban hayatı için de önemli bir alan. Gölete gelen yerli ve yabancılar; at, eşek, katır ve ördek başta olmak üzere farklı türden hayvanlarla iç içe tatil yapmanın zevkini yaşıyor. Çadırların yakınlarına kadar gelen yaban hayvanları, tatilcilerin verdiği yiyeceklerle besleniyor.

YANGINLARA ÖNLEM İÇİN

Bugün bir cazibe merkezi olan Gökçeova Göleti, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 1987'de kış aylarında yağan karın 50 dönüm alanda toplanması ve biriken suların tutulması, böylece muhtemel orman yangınlarında helikopterlerin oradan su alması için yapıldı. Gölet, 600 bin yaşlarında olduğu tahmin edilen çam ağaçları ile çevrili.

KIŞIN BEYAZA BÜRÜNÜYOR

Yaz aylarında bisiklet ve kamp tutkunlarının vazgeçemediği adreslerden Gökçeova Göleti, kış aylarında tamamen kar altında kalıyor. Soğuk kış günlerinde donarak buz pistine dönen göl üzerinde yürüyüş yapan ve Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen dağcılık sporcuları, Sandras Dağı'nın zirvesindeki göle kadar tırmanma gerçekleştiriyor.

TATLI SU BALIKLARI VAR

Gökçeova Göleti'nde tatlı su balığı bulunmasından dolayı amatör balıkçılar da bir yandan piknik yapıyor, bir yandan da yiyecekleri balıkları tutuyor. İnternet ve cep telefonunun çekmediği bölgeye piknik yapmak ve kamp için gelen vatandaşlar doğal ortamın korunmasını ve gelen vatandaşların çevreyi temiz tutmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Bisikletle gelenler, Gökçeova Göleti'ni 'Nirvana' olarak değerlendiriyor. Bisikletçiler görüşlerini, "Rakım çok yüksek, çok zor bir parkur. Ama bisikletçiler genelde seviyor burayı. Rakımı çok yüksek olduğundan antrenman için de ideal bir yer. Bazı piknikçiler çöplerini bırakıp gidiyorlar. Bu hoş değil. Burası çok güzel ama piknikçilerin bu eşsiz doğayı daha temiz tutmasını bekliyoruz. Maalesef bütün pisliklerini bırakıp gidiyorlar" dedi. Gökçeova Göleti'nin resmi olarak mesire yeri olduğunu belirten kampçılar da, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir tesisin bulunmadığını belirterek, "Buraya gelen kampçıların en temel ihtiyaçlarını karşılayacak herhangi bir tesis yok. Bu çok büyük bir eksiklik. Tatilciler internette görüyorlar ve hayran kalıp geliyorlar. Mutlaka tesis sorunu da halledilmeli" diyorlar.

ADEM ÜLKER