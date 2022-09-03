  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Diyarbakır’da süren evlat nöbetindeki aile sayısı 304

Diyarbakır’da süren evlat nöbetindeki aile sayısı 304

3.9.2022

Diyarbakır’da süren evlat nöbetindeki aile sayısı 304
TERÖR örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1095 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 37 aile çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 6 yıl önce çalışmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Mehmet (24) ile Yakup'un (18) annesi Hadice Demir ile 304 oldu. Nöbetteki aileler tarafından karşılanan Demir, 'Kahrolsun HDP' sloganlarıyla bina önüne yürüdü. Demir, "Çocuğumu herkesten istiyorum. Tek başıma kaldım. Hastayım, yollara düştüm" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA