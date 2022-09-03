Diyarbakır’da süren evlat nöbetindeki aile sayısı 304

TERÖR örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1095 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 37 aile çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 6 yıl önce çalışmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Mehmet (24) ile Yakup'un (18) annesi Hadice Demir ile 304 oldu. Nöbetteki aileler tarafından karşılanan Demir, 'Kahrolsun HDP' sloganlarıyla bina önüne yürüdü. Demir, "Çocuğumu herkesten istiyorum. Tek başıma kaldım. Hastayım, yollara düştüm" dedi.

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