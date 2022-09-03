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Haberler Yaşam Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği, pazar günleri Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gül Masalı dizisinin 11.bölüm fragmanları yayınlandı. Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın başrolü paylaştığı dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Gül Masalı'nın merakla beklenen 11.bölümüne dair detaylar...

03.09.2022, 13:56 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022, 13:57

Gül Masalı'nın yeni bölümü 4 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de Atv'de izleyicisiyle buluşacak.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Toprak'ın gidişine engel olamayan Gonca yıkılmıştır. Sırrı ortaya çıksa da artık ifade veremeyecek olması Gonca'yı daha da üzer. Rıfat'ın sinsice planı işe yaramış ve Gonca'nın eli kolu bağlanmıştır. Bu olanlar Fuat'ın Rıfat'a olan nefretini daha da büyütür.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Aklı hâlâ Sırrı ve Gonca'da olan Toprak ise olan bitenden habersiz İtalya uçağının kalkmasını beklemektedir. Toprak'la yakınlaşmak için fırsat kollayan Ece, onun Gonca'yla bağını tamamen koparmaya kararlıdır.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Atabeylere karşı yeni cepheler açan Fuat'a göre savaşı kazanabilmek için Toprak'ın geri dönmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilecek tek kişi de Gonca'dır. Zor durumda kalan Gonca kritik bir karar verir ancak bu karar Tahir'in hiç hoşuna gitmeyecektir.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Evden ayrılan Arzu ise Arda'ya sığınır. Ancak ailesinden öyle kolay kaçamayacağını anlaması fazla uzun sürmeyecektir. Fuat'ın arka arkaya yaptığı hamleler Rıfat'ı öfkeden deliye döndürmüştür. Ailesinin aldığı darbelere Rıfat nasıl bir karşılık verecektir?

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Toprak ve Gonca sevdiklerini Rıfat'ın hışmından koruyabilecek midir?

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