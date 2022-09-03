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Haberler Yaşam Gül Masalı'nın yeni bölümünde sürpriz konuk!

Gül Masalı'nın yeni bölümünde sürpriz konuk!

Atv'nin sevilen dizisi Gül Masalı'nın yeni bölümünde halk müziğinin sevilen ismi Sevcan Orhan konuk oluyor. Diziye Zühre karakteri ile katılan Orhan, Arif Pişkin ile kısa süreliğine partner olacak.

03.09.2022, 13:57 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022, 14:09

Gül Masalı’nın yeni bölümünde sürpriz konuk!

Gül Masalı; annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini anlatıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelen dizide; Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Keremcem, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay, Zerrin Sümer ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.

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