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Haberler Yaşam Kurretülayn Matur: Evli adamlara resimlerini gönderen...

Kurretülayn Matur: Evli adamlara resimlerini gönderen...

Katıldıkları televizyon programlarıyla adlarını duyuran Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle bilinen çiftten Kurretülayn Matur, sosyal medya hesabından eşine mesah atan kadınlara adeta gözdağı verdi.

03.09.2022, 17:27 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022, 17:27

Açıklamaları ve pozlarıyla zaman zaman gündemde yer edinen Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, bu defa sosyal medya hesabından verdiği gözdağı ile dikkat çekti.

Kurretülayn Matur: Evli adamlara resimlerini gönderen...

Twitter hesabından, "Evli adamlara resimlerini gönderen, sağda solda buluşan spikerinden Influencer'ına, bütün k******** ifşa edeceğim."

Kurretülayn Matur: Evli adamlara resimlerini gönderen...

"Görsel ve mesajları ile birlikte... İnsanların yuvası ile oynamak neymiş, insanların özel hayatını öğrenmek için fake hesaplar açmak neymiş herkese göstereceğim." mesajıyla gündem oldu.

Kurretülayn Matur: Evli adamlara resimlerini gönderen...

Matur'un paylaşımı, akıllara Semih Öztürk'e kadınlardan mesajların geldiği yönünde yorumlandı.

Kurretülayn Matur: Evli adamlara resimlerini gönderen...

Öte yandan, eğitimini İstanbul Üniversitesinde alan Matur son zamanlarda Instagram'da bir hayli popüler. 927 bin takipçili Instagram hesabından takipçileri için aktif olarak paylaşım yapıyor.

Kurretülayn Matur: Evli adamlara resimlerini gönderen...

Matur'un tiyatro ve ekran önü dizi, film tecrübesi de bulunuyor.

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