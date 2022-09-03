Kurretülayn Matur: Evli adamlara resimlerini gönderen...

Açıklamaları ve pozlarıyla zaman zaman gündemde yer edinen Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, bu defa sosyal medya hesabından verdiği gözdağı ile dikkat çekti.
Açıklamaları ve pozlarıyla zaman zaman gündemde yer edinen Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, bu defa sosyal medya hesabından verdiği gözdağı ile dikkat çekti.
Twitter hesabından, "Evli adamlara resimlerini gönderen, sağda solda buluşan spikerinden Influencer'ına, bütün k******** ifşa edeceğim."
"Görsel ve mesajları ile birlikte... İnsanların yuvası ile oynamak neymiş, insanların özel hayatını öğrenmek için fake hesaplar açmak neymiş herkese göstereceğim." mesajıyla gündem oldu.
Matur'un paylaşımı, akıllara Semih Öztürk'e kadınlardan mesajların geldiği yönünde yorumlandı.
Öte yandan, eğitimini İstanbul Üniversitesinde alan Matur son zamanlarda Instagram'da bir hayli popüler. 927 bin takipçili Instagram hesabından takipçileri için aktif olarak paylaşım yapıyor.
Matur'un tiyatro ve ekran önü dizi, film tecrübesi de bulunuyor.