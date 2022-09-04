Ağustos ayı içinde 310 terör şüphelisi cezaevine gönderildi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terör operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Ağustos ayında 593'ü PKK/KCK, 554'ü FETÖ, 149'u DEAŞ, 75'i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Çataklı, "Gözaltına alınan kişilerden 131'i PKK/KCK, 139'u FETÖ, 27'si DEAŞ, 13'ü sol terör örgütleri mensubu olmak 310'u ise tutuklanmıştır. 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16'sı ölü, 60'ı sağ, 14'ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

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