‘Türk’ adının geçtiği ilk yazıt keşfedildi

KONYA Karatay'da, Savatra Antik Kenti kazı sahasında İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait ilk kez 'Türk' ibaresinin yer aldığı, Runik alfabesiyle 'Türkoğlu' yazan bir yazıt bulundu. Kazı başkanı Doç. Dr. İlker Işık, milattan sonra 10-11'inci yüzyıla ait yazıtın 1071'den öncesinde Anadolu'daki Türk varlığının kanıtı niteliğinde olduğunu söyledi.

BİZANS ORDUSUNDAKİ TÜRK ASKERLER

IŞIK, "Türkopol, Türkçe karşılığı olarak Türkoğlu demek. Anadolu'da bu şekilde bulunan ilk yazıt niteliğinde. Önemi açısından da şöyle söyleyebiliriz. 1071 öncesi İslam sancağının Türkler tarafından buraya getirilmeden önceki evresinde Hristiyanlaşmış Türklerin burada varlığını gösteren bir delil bu. Dönemsel olarak baktığımızda da Bizans dönemi diyebiliriz. Bizans orduları içerisinde lejyon birlikleri içerisinde yer alan Türk askerlerinin burada varlığını kanıtlayan önemli bir gösterge" dedi.