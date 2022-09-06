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Haberler Yaşam Migros ile Fuar’da eğlenceye devam

Migros ile Fuar’da eğlenceye devam

6.9.2022

Migros ile Fuar’da eğlenceye devam

MİGROS, etkinlik sponsoru olduğu İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, pop müziğin sevilen isimlerini müzik severlerle buluşturuyor. 2-11 Eylül tarihleri arasında sürecek fuarda; 6 Eylül'de Tuğba Yurt, 7 Eylül'de Gökhan Tepe, 8'inde Eylül Derya Uluğ Migros'un destekleriyle hayranlarına keyifli saatler yaşatacak. Konserler, 21.00-23.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilecek. Migros ayrıca Aile Kulübü, İyi Gelecek Elçileri, Kadın Akademi, Uzman Kasap, Migros Hemen ve Sokak Lezzetleri stantları ile fuardaki yerini aldı. 18.00-20.30 saatleri arasında ziyarete açık olan stantlarda, eğlenceli etkinlikler ve sürpriz hediyeler konukları bekliyor. Migros, Fuar alanına kurduğu mağazasındaki 7 bin ürün çeşidiyle ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılarken, Pizza Migo ve Hazır Ev yemekleri ile fuara tat katıyor.

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