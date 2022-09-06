Migros ile Fuar’da eğlenceye devam

MİGROS, etkinlik sponsoru olduğu İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, pop müziğin sevilen isimlerini müzik severlerle buluşturuyor. 2-11 Eylül tarihleri arasında sürecek fuarda; 6 Eylül'de Tuğba Yurt, 7 Eylül'de Gökhan Tepe, 8'inde Eylül Derya Uluğ Migros'un destekleriyle hayranlarına keyifli saatler yaşatacak. Konserler, 21.00-23.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilecek. Migros ayrıca Aile Kulübü, İyi Gelecek Elçileri, Kadın Akademi, Uzman Kasap, Migros Hemen ve Sokak Lezzetleri stantları ile fuardaki yerini aldı. 18.00-20.30 saatleri arasında ziyarete açık olan stantlarda, eğlenceli etkinlikler ve sürpriz hediyeler konukları bekliyor. Migros, Fuar alanına kurduğu mağazasındaki 7 bin ürün çeşidiyle ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılarken, Pizza Migo ve Hazır Ev yemekleri ile fuara tat katıyor.