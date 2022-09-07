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Haberler Yaşam Emine Erdoğan’dan Umut Tüneli’ne ziyaret

Emine Erdoğan’dan Umut Tüneli’ne ziyaret

Emine Erdoğan, Saraybosna’yı havalimanına bağlayan 800 metrelik tüneli gezdi.

7.9.2022

Emine Erdoğan’dan Umut Tüneli’ne ziyaret

BOSNA Hersek ziyaretinde Başkan Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna'daki Umut Tüneli'ni ziyaret etti. Tünel ziyaretinde vatandaşlarla fotoğraf çektiren Erdoğan'a Saraybosna kapısını simgeleyen hediye takdim edildi.

Emine Erdoğan'ın ziyaretinde ceketinin düğmeleri ve yüzüğündeki Saraybosna kapısına ait motifler dikkati çekti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Savaşla birlikte karanlığa gömülen Bosna halkına ışık olan tünel, tarihin gerçek ve acı yüzünü de günümüze taşıyor" ifadesini kullandı.

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