Okullarda maske zorunluluğu yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni dönemin gribinin Kovid olacağını ve önümüzdeki Kasım-Aralık aylarında yeni bir dalganın gelebileceğini söyleyen Bakan Koca, "Kovid ile yaşamayı öğrendik. Günlük vaka sayıları 5-6 binlerin altına kadar indi, hastaneye yatışlar belirgin şekilde düştü. Bazı hastanelerimizde kovid klinikleri, yoğun bakımları tekrar kapanmaya başladı. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde bu daha da belirginleşecek. Ama bu bir daha olmayacak anlamına gelmiyor" diye konuştu.

BELİRTİ VARSA TAKILMALI

Hastalık belirtisi hissedenlerin başkasına bulaştırmamak için maske takması gerektiğini söyleyen Bakan Koca, "Ek hastalığı olan ve ileri yaştaki vatandaşlarımız kalabalık ortamlara girmeden önce maske takmalıdırlar. Okullarda maske takma zorunluluğu yok. Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler. Ancak zorunlu değil" dedi.

85 BİN SAĞLIKÇI ALINACAK

85 bin sağlık çalışanı atamasının bu yıl içerisinde yapılacağını belirten Koca, "Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Sabırla izlersek yılsonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz" dedi. Koca şöyle devam etti: "85 bin sağlık çalışanı alınacak. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkân sağlanacak."

'MAYMUN ÇİÇEĞİ BİZİM İÇİN PANDEMİ OLMAYACAK'

MAYMUN çiçeği ile ilgili açıklamalar yapan Bakan Koca şunları söyledi: Maymun çiçeğinin bizler için ne endemi ne de pandemi olmayacağını çok net ifade edebiliriz. Şu ana kadar 12 vaka tespit edildi. Maymun çiçeği ancak çok yakın temasla, aynı ortamda uzun süre birlikte kalmakla bulaşabiliyor."

■ FATMA GÖKSU