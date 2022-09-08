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Haberler Yaşam 12 yaşındaki çocukları Kandil’e götürüyorlar

12 yaşındaki çocukları Kandil’e götürüyorlar

8.9.2022

12 yaşındaki çocukları Kandil’e götürüyorlar
TERÖR örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 12-13 yaşındaki çocukları Avrupa'ya götürme vaadiyle kandırarak Kandil'e kaçırdığı belirtildi. Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi'nin (KYB) Erbil'e bağlı Köysancak ilçesi Başkan Yardımcısı Aso Kakereş, PKK'nın sürekli olarak IKBY hükümetine sorun çıkardığını belirterek, "Son 2 yıldır PKK Köysancak'tan 12-13 yaşındaki birçok çocuğu Avrupa vaadiyle Karadağ ve Kandil'e götürdü. Ardından o çocukları silah zoruyla evlerine geri getirdik. Onlardan birisi Peşmerge Bakanlığı'ndaki bir komutanın yakınıydı. Sürekli olarak PKK ile bu sorunları yaşıyoruz" dedi.
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