Bursa’nın her köşesi tarihe tanıklık ediyor

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa, zengin tarihiyle Türkiye'de tarih ve kültür gezileri yapmak için en ideal şehirlerin başında geliyor. Roma, Bizans ve Osmanlı gibi büyük imparatorlukların izlerini taşıyan Bursa, kelimenin tam anlamıyla her köşesinden tarihin aktığı, zamanın durduğu bir şehir. Dolayısıyla geçmişe karşı derin bir merakınız varsa Bursa'nın gezilecek yerleri sizi kuşkusuz, tarihe doyuracak. Deniz manzaralı butik otellerden Uludağ eteklerindeki orman köşklerine ve her mevsim şifa bulabileceğiniz termal otellere kadar Bursa'da turizmle ilgili ne ararsanız bulabilirsiniz. Bursa'nın gezilecek yerleri; tarihiyle, mutfağıyla ve doğasıyla gelenlere müthiş bir kombinasyon sunuyor. Zamanında Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış bu muhteşem şehri daha yakından keşfetmeye ne dersiniz?

ULU CAMİİ'NİN OYMA MİNBERİ

Bursa'da gezilecek yerler denildiğinde akla ilk gelen yapıyla yani Ulu Camii ile başlıyoruz. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin mimari izlerini taşıyan Ulu Camii, 1396-1400 yılları arasında yaptırılmış. Bu camiyi özel yapan en dikkat çekici detay ise ceviz ağacından oyularak yapılan ve üzerine Samanyolu Galaksisi işlenmiş olan minberi. Şehrin ortasından iki minaresiyle tüm görkemiyle yükselen Ulu Camii'yi ziyaret ederek bu ilginç detayı ve içindeki büyüleyici atmosferi mutlaka görmelisiniz.

KOZA HAN VE HANLAR BÖLGESİ

Bursa'da birçok tarihi han bulunuyor. Bu hanların tarihi kökeni ise İpek Yolu ticaretine dayanıyor. Malum bu yolun en önemli ticaret ürünü ipek, ipeğin alası ise Bursa'da! İpek Yolu boyunca ticaret için seyahat eden tüccarların konaklayabileceği bir yapı olarak inşa edilen Koza Han ise Bursa'daki hanların en ünlüsü. Günümüzde, ürün satışlarının yapıldığı bir mekân haline gelen Koza Han'a gidince alışveriş yaptıktan sonra bahçesinde oturup çay ya da Türk kahvenizi yudumlayarak dinlenebilirsiniz. Koza Han'ın yanı sıra; Fidan Han, Geyve Han, Emir Han ve Balibey Hanları da ziyaret etmeye değer, muhteşem yerler!

YEŞİL CAMİ VE YEŞİL TÜRBE

Bursa'nın önüne neden yeşil sıfatının eklendiğini hiç düşündünüz mü? Şehrin yeşillikleri oldukça fazla ancak Yeşil Bursa denmesinin asıl nedeni Yeşil Camii ve Yeşil Türbe. Tarihi Yeşil Camii, içindeki eşsiz çini kaplamalarıyla oldukça dikkat çekici bir ibadethane. Yeşil Cami'nin hemen bir sokak arkasında bulunan Yeşil Türbe ise mimari güzelliği ve Bursa'nın her yerinden görünmesiyle kentin sembolik yapılarından biri. Bu türbeyi özel yapan detay ise Osmanlı mimari eserlerinin içinde tüm duvarı çiniyle kaplı olan tek türbe olması. Evliyalar şehri Bursa'da türbelerin yanında birçok külliye de bulunuyor. Emir Sultan Camii ve Külliyesi ve Muradiye Külliyesi seyahatiniz sırasında görmeniz gereken yapılar.

6 KATLI TOPHANE SAAT KULESİ

Tophane Parkı'nda karşınıza tüm heybetiyle 6 katlı ve 65 metre uzunluğundaki Tophane Saat Kulesi çıkacak. Tarihi kuleye çıkıp Bursa'yı bir de o açıdan izleyip muhteşem fotoğraflar çektikten sonra aynı park içinde yer alan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret edebilirsiniz. Yine Tophane bölgesi içinde yer alan Bursa Kalesi de şehrin tarihine tanıklık eden en eski turistik yapılardan biri.

IRGANDI KÖPRÜSÜ AYAKTA KALDI

Irgandı Köprüsü geçmişte büyük bir deprem geçirmiş, Kurtuluş Savaşı'nda bombalanmış ama yine de sağlamlığıyla ayakta kalmayı başarabilmiş. Bursa'nın Yıldırım bölgesinde bulunan bu tarihi köprü dışarıdan bakıldığında diğer köprülere çok benziyor ama bir detayla da diğerlerinden ayrılıyor. Bursa Irgandı Köprüsü'nün üstünde geleneksel el sanatlarının sergilendiği bir çarşı bulunuyor. Üstelik dünyada üstünde çarşısı bulunan sayılı köprü var. Bursa'da gezilecek yerleri keşfederken eşine az rastlanır bu köprüyü mutlaka ziyaret edin hatta bol bol fotoğraf çekmeyi de unutmayın!

ULUDAG'DA KAYAK KEYFI

Kayak denilince akla ilk gelen adres olan Uludağ, Türkiye'deki en büyük kış ve doğa sporları merkezine sahip. Ekim-Nisan ayları arasında kar bulunması ve nefis manzaralarıyla kendine hayran bırakan Uludağ'da 15 özel, 12 resmi konaklama merkezi var. Üstelik bu konaklama merkezlerine ait pek çok teleski ve telesiyej hattı da mevcut. Tabii Uludağ Kayak Merkezi'nde kış sporları yapmanız şart değil. Uludağ Milli Parkı içinde yer alan muhteşem parkurda uzun doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz.

MÜZELERI GÖRMELISINIZ

Karagöz oyunu tasvirlerinin yer aldığı Bursa Karagöz Müzesi ile eğlenceli bir başlangıç yapın. Daha sonra Türkiye'de ilk ve tek olan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'ni ziyaret ederek araba sanayiSİnin tarihine yolculuğa çıkın. Bunların yanında; Hünkar Köşkü Müzesi, Bursa Fetih Müzesi, Bursa Kent Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi ve Merinos Enerji Müzesi de listenizde yer bulmalı!

DÖNERI VE KESTANE SEKERI

Bursa, gezilecek yerleri kadar lezzetleriyle de ön plana çıkıyor. Şehre özgü lezzetler listesinin ilk sıralarında lezzeti dillere destan Bursa İskender kebap yemek var. Bursa'da pideli köftede oldukça meşhur. En az İskender kadar ünlü olan bu köfteyi yemek için insanlar Türkiye'nin dört bir yanından şehre akın ediyor. Ayrıca Bursa simidi, cantık, nefis tahanlı (tahinli) pide ve tabii ki meşhur kestane şekeri kentin diğer ikonikleşmiş tatları. Bir de unutmadan şehrinize dönerken sevdiklerinize hediye olarak Bursa kestane şekeri götürmeyi unutmayın, yoksa size küsebilirler!

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