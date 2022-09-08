Taşkent’ten İzmir’e eğitim köprüsü

ÖZBEKİSTAN'IN başkenti Taşkent'te Girişimsel Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Said Amir Djafarov girişimsel nöroradyoloji üst uzmanlık alanında eğitim almak için İzmir Tınaztepe Üniversitesi'ne geldi. Dr. Said Amir Djafarov'un eğitim süreci hakkında bilgiler veren Özel Tınaztepe Galen Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağın Şentürk " Dr. Djafarov girişimsel nöroradyoloji alanında üst uzmanlik (fellow) eğitimine Özel Tınaztepe Galen Hastanesi'nde başladı" dedi.

EĞİTİMLER 6 AY SÜRECEK

ÜNİVERSİTE olarak Özbekistan ve Kırgızistan ziyaretleri sırasında Dr. Djafarov'un görev yaptığı hastanenin yetkilileriyle de görüştüklerini belirten Şentürk, "Akfa Medline hastanesi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in en prestijli hastanelerinden birisi ve kendi hastanelerinde beyin damar hastalıklarının endovasküler yöntemlerle tedavisi alanında bizim hastanemizden yardım almak istediler. Bu amaçla, Dr. Said Amir Djafarov beyin anevrizmalarının, akut inme, beyin damar malformasyonları ve beyin damarlarının darlıklarının tedavisi konsunda eğitim görüyor. Bu toplamda 6 ay kadar süren bir eğitim olacak" diye konuştu. Öte yandan Prof. Dr. Şentürk, Rusya'nın başkenti Moskova'nın farklı üniversiteden 3 tıp fakültesi öğrencisinin de nörolojik bilimler alanında eğitim almak için geldiklerini dile getirdi.