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Haberler Yaşam Firari HDP’li Semra Güzel MİT’in takibine takılmış

Firari HDP’li Semra Güzel MİT’in takibine takılmış

9.9.2022

Firari HDP’li Semra Güzel MİT’in takibine takılmış
TERÖRİSTLE fotoğrafları ve irtibatı ortaya çıkınca dokunulmazlığı düşürülen firari HDP Milletvekili Semra Güzel'in yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, MİT tarafından takip edilen insan kaçakçısı C.T. ile irtibata geçen F.D'nin kaçakçılarla ve fuhuş çetesiyle bağlantı kurduğu tespit edildi. F.D'nin yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Nefes kesen operasyonla F.D. İstanbul çıkışında kıskıvrak yakalanırken, yanında firari HDP'li Semra Güzel'in de bulunduğu öğrenildi. Semra Güzel ile birlikte yakalanan 2 kişi tutuklandı.
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