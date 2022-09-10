  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Gül Masalı'nın yeni bölümünde son kozlar oynanıyor

Gül Masalı'nın yeni bölümünde son kozlar oynanıyor

Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın başrolü paylaştığı, pazar günleri Atv'de izleyicisiyle buluşan Gül Masalı dizisinin, 12.bölüm fragmanı yayınlandı. Peki dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Gül Masalı'nın merakla beklenen 12.bölümüne dair detaylar sizlerle!

10.09.2022, 15:30 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022, 15:31

Gül Masalı'nın yeni bölümü 11 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de Atv'de izleyicisiyle buluşacak.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde son kozlar oynanıyor

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Toprak ve Gonca'nın evlilik kararı Atabey Konağı'nda deprem etkisi yaratır. Canan'ın öfkesi giderek büyürken tüm hıncını Halil'den çıkarmaya ve olanlardan ötürü onu suçlamaya başlar.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde son kozlar oynanıyor

Kızının verdiği tepkiler Rıfat'ın endişesini artıracak boyutlara ulaşır.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde son kozlar oynanıyor

Toprak ve Gonca içinse henüz en zor olan aşamaya geçilmemiştir. Gonca bu kararı babasına nasıl anlatacağını kara kara düşünmektedir. Nitekim korktuğu başına gelir. Haberi alan Tahir'in tepkisi Atabeylerinkinden katbekat büyük olur.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde son kozlar oynanıyor

Artık bu evliliğe engel olmaktan başka hiçbir şey yoktur Tahir'in aklında. Son kozlarını kullanmaya başlayan Ece de sinsi planlar peşindedir ve bunlara Arda'yı da dahil eder. Bu arada Fuat da boş durmuyor ve Rıfat'ı her geçen gün daha da köşeye kıstırıyordur.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde son kozlar oynanıyor

Üst üste gelen olaylar sonrası Canan'la Rıfat'ın baskılarından iyice bunalan Halil ise hiç beklenmedik birinden yardım ister. Canan, Halil'in kendinden uzaklaşmasına izin verecek midir?

Gül Masalı’nın yeni bölümünde son kozlar oynanıyor

Rıfat'ın, Canan'la ilgili korkuları gerçekleşecek ve geçmiş bir kez daha tekerrür edecek midir? Ece'nin arka arkaya kurduğu planlar Gonca'yla Toprak'ın arasına kara kedi sokmaya yetecek midir?

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA