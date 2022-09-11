THY'nin transit yolcuları "Tourİstanbul" projesi ile ücretsiz Boğaz turuna katıldı

İstanbul Havalimanı'nda, 6 ila 24 saat arası bağlantı süresi olan dünyanın dört bir yanından gelen yolcular, ücretsiz şehir turuyla iki uçuş arasında İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buldu.

İstanbul Havalimanı'ndan özel bir araç ile alınan yolcular, profesyonel rehber eşliğinde boğaz turuna katıldı. Eminönü'nden hareket eden vapurla tura katılan transit yolcular manzarayı hayranlıkla seyrederken bol bol fotoğraf çektirdi.



THY, projeyle yolcu memnuniyetine katkı sağlamak, uluslararası transit yolcu pazarındaki payını artırmak ve Türkiye turizmine tanıtım desteğinde bulunmayı hedefliyor.

"BOĞAZDA GÖRDÜĞÜM MİMARİ ESERLER, SARAYLAR BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

13 saat boşluğu olduğu için tura katıldığını söyleyen İtalyan Gıanluca Pızzone, "Güney Afrika'dan gelip Sicilya'ya gidiyorum. Uçarken THY'nin böyle bir hizmet verdiğini gördüm, şanslıyım ki boğaz turuna denk geldim. Çünkü gezerken boğazda gördüğüm mimari eserler, saraylar beni çok etkiledi. O yüzden daha detaylı görmek için tekrar Türkiye'ye geleceğim" dedi.

"TÜRKİYE HARİKA BİR ÜLKE"

Turu çok sevdiğini söyleyen İngilizce öğretmeni Stephan McLeod ise "Tayvan'da yaşıyorum, Roma'dan geliyorum, 11 saatlik bir boşluğum vardı. O nedenle tura katıldım, yaşadığım deneyim çok güzel, mutluyum. Pandemi devam ederken böyle bir tur olduğunu öğrenmiştim. O zaman salgın nedeniyle uçağa binemiyordum. İlk fırsatta biletimi THY'den alıp bu deneyimi yaşamak için geldim. Gece boğazı gezmek, her yerin ışıklandırıldığını görmek benim için çok etkileyici oldu. Gördüğüm saraylar, köprü beni büyüledi. Tur çok güzeldi, Türkiye'ye gelmeyi düşünenlere buranın harika bir ülke olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.