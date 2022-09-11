Yakalanan DEAŞ yöneticisi sözde bakanlıklar yapmış

TÜRKİYE'DE yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/ Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin ifadesi ortaya çıktı. 2014 yılında DEAŞ'ın Musul'u ele geçirmesinden sonra örgütün eğitim bakanı yapıldığını söyleyen Al Sumaidai, daha sonra sözde adalet bakanlığı yaptığını kaydetti. Örgüte katılmadan önce Irak'ta din alimliği yaptığını da anlatan Al Sumaidai, öğrencilerinden birinin örgütün sözde askeri kanat sorumlusu olan Ebu Müslim El Türkmani kod adlı kişinin oğlu olduğunu da belirtti.

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