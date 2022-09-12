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Haberler Yaşam Demokrasinin kara lekesi: 12 Eylül Darbesi

Demokrasinin kara lekesi: 12 Eylül Darbesi

12.9.2022

Demokrasinin kara lekesi: 12 Eylül Darbesi
TÜRKİYE demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 42 yıl geçti. Darbe sürecinde, 650 bin kişi gözaltına alındı, açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı, 7 binden fazla kişi için idam cezası istendi. 517 kişinin ölüm cezasına çarptırıldığı süreçte, 50 kişi darağacına gönderildi. 14 bin kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı, 30 bin kişi "sakıncalı" olduğu iddiasıyla işinden edildi. Darbeden 32 yıl sonra hakim karşısına çıkan darbeci generaller Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya yargılama sürecinde öldükleri için dava düşürüldü.
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