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Haberler Yaşam Jandarma Genel Komutanlığı 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak! JGK başvurular ne zaman, başvuru koşulları nasıl? jandarma.gov.tr ile başvuru sorgulama ekranı

Jandarma Genel Komutanlığı 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak! JGK başvurular ne zaman, başvuru koşulları nasıl? jandarma.gov.tr ile başvuru sorgulama ekranı

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), 7 bin 500 uzman erbaş alımı yapılacağını açıklamasının ardından başvuruda bulunmak isteyenler Jandarma uzman erbaş alımının ne zaman yapılacağı, şartlarının nasıl olacağı nereden ve nasıl yapılacağına ilişkin sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, Jandarma Genel Komutanlığı 7500 uzman erbaş alımına ilişkin detaylar...

AA

12.09.2022, 10:15

Jandarma Uzman Erbaş alımına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de duyuruldu. Jandarma Genel Komutanlığına uzman erbaş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, başvuru ve başvuru şartlarını merak ediyor. İşte JGK uzman erbaş alımına ilişkin detaylar...

Jandarma Genel Komutanlığı 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak! JGK başvurular ne zaman, başvuru koşulları nasıl? jandarma.gov.tr ile başvuru sorgulama ekranı

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELERDİR?

Jandarma uzman erbaş alımı başvurularına ilişkin tüm detaylar şu şekilde;

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığına 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

Başvurular, 12-26 Eylül 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.


Jandarma Genel Komutanlığı 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak! JGK başvurular ne zaman, başvuru koşulları nasıl? jandarma.gov.tr ile başvuru sorgulama ekranı

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan ''2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini'' kılavuzunda belirtilmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığı 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak! JGK başvurular ne zaman, başvuru koşulları nasıl? jandarma.gov.tr ile başvuru sorgulama ekranı

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

(1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığı 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak! JGK başvurular ne zaman, başvuru koşulları nasıl? jandarma.gov.tr ile başvuru sorgulama ekranı

c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,

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