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Haberler Yaşam Atv'nin efsanevi dizisi Destan ekranlara veda ediyor

Atv'nin efsanevi dizisi Destan ekranlara veda ediyor

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı, başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstlendiği salı akşamları Atv'de izleyicisiyle buluşan Destan, nefes kesecek finaliyle ekranlara veda ediyor.

13.09.2022, 16:14

Destan, 15 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

Atv’nin efsanevi dizisi Destan ekranlara veda ediyor

Destan'ın final bölümünde baba olacağını öğrenen Batuga'nın evladı ve halkı için kendini feda edişi, karnında bebeği ile yalnız kalan Akkız'ın sevdikleri ve yurdu için kırk kadından bir ordu kurup Çin İmparatoru'yla verdiği mücadele damga vuracak.

Atv’nin efsanevi dizisi Destan ekranlara veda ediyor

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Akkız ile Batuga'nın destanının son bölümünde Çin, Gök Saray'ı işgal eder ve bütün Türk Obaları'nı yakıp yıkar.

Atv’nin efsanevi dizisi Destan ekranlara veda ediyor

BATUGA TÜRKLERİ KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

En karanlık gecelerinde baba olacağını öğrenen Batuga; evladı ve halkı için güneş doğsun, gök aydınlansın diye kendini feda eder. Çin İmparatoru'nu öldürmek isterken kandaşı ve savaşçıları ile birlikte esir edilir.

Atv’nin efsanevi dizisi Destan ekranlara veda ediyor

AKKIZ KADINLARDAN ORDU KURUYOR

Şimdi Akkız, karnında bebeği ile yalnız kalmıştır ama Akkız pes etmez.

Atv’nin efsanevi dizisi Destan ekranlara veda ediyor

Korkularını yüreğinden atıp gücünü bir zırh gibi üstüne giyinir; ona inananlar için, ona ihtiyacı olanlar için, sevdikleri ve yurdu için gücüne güç katar, kırk kadından bir ordu kurar.

Atv’nin efsanevi dizisi Destan ekranlara veda ediyor

Çünkü o, dağı damarında göğü karnında taşıyan Akkız'dır ve destanı son değil başlangıçtır.

Atv’nin efsanevi dizisi Destan ekranlara veda ediyor

Destan final bölümüyle Atv'de!.

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