Atv’nin efsanevi dizisi Destan ekranlara veda ediyor

Destan, 15 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.
Destan, 15 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.
Destan'ın final bölümünde baba olacağını öğrenen Batuga'nın evladı ve halkı için kendini feda edişi, karnında bebeği ile yalnız kalan Akkız'ın sevdikleri ve yurdu için kırk kadından bir ordu kurup Çin İmparatoru'yla verdiği mücadele damga vuracak.
FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Akkız ile Batuga'nın destanının son bölümünde Çin, Gök Saray'ı işgal eder ve bütün Türk Obaları'nı yakıp yıkar.
BATUGA TÜRKLERİ KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR
En karanlık gecelerinde baba olacağını öğrenen Batuga; evladı ve halkı için güneş doğsun, gök aydınlansın diye kendini feda eder. Çin İmparatoru'nu öldürmek isterken kandaşı ve savaşçıları ile birlikte esir edilir.
AKKIZ KADINLARDAN ORDU KURUYOR
Şimdi Akkız, karnında bebeği ile yalnız kalmıştır ama Akkız pes etmez.
Korkularını yüreğinden atıp gücünü bir zırh gibi üstüne giyinir; ona inananlar için, ona ihtiyacı olanlar için, sevdikleri ve yurdu için gücüne güç katar, kırk kadından bir ordu kurar.
Çünkü o, dağı damarında göğü karnında taşıyan Akkız'dır ve destanı son değil başlangıçtır.
Destan final bölümüyle Atv'de!.