Barış başardı

Mersin'de yaşayan Barış Kadıoğlu'na (21) henüz 5 yaşındayken dikkat eksikliği ve sağlık sorunlarından dolayı hafif mental reterdasyon teşhisi kondu. Barış'ın fiziksel engelli annesi Kadime Kadıoğlu ile babası Mustafa Kadıoğlu, yaşamlarını çocuklarına adadı.

12 YAŞINDA BAĞLAMA ALDI

Çocuklarının küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilendiği zaman mutlu olduğunu fark eden çift, ona 12 yaşında bir bağlama aldı. Kadıoğlu, lise eğitiminin ardından hayalini kurduğu konservatuvar için sınava girdi. Sınavda yeterince başarı gösteremeyen Kadıoğlu, pes etmedi, sınava tekrar hazırlanmaya karar verdi.

İKİNCİ DENEMEDE TUTTU

Barış Kadıoğlu, geçen yıl müzik eğitmeni Orçun Berrakçay aracılığıyla müzik alanında yüksek lisans eğitimini sürdüren 25 yaşındaki otizmli Recep Ege Altıncıoğlu ile tanıştı. Sınava Altıncıoğlu ile hazırlanmaya başlayan Kadıoğlu, ailesiyle İzmir'e de yerleşti. Altıncıoğlu, Kadıoğlu'na solfej ve ritim kalıpları başta olmak üzere piyona çalma ve eserlerin seslendirilmesi konusunda eğitimler verdi. Kadıoğlu, aldığı eğitimler sayesinde ikinci denemesinde başarılı olarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne yerleşti.

'SAKIN PES ETMESİNLER'

Özel bireylerin isterlerse her şeyi başarabileceklerini söyleyen Recep Ege Altıncıoğlu, "Kesinlikle pes etmesinler, çok çalışsınlar, azmetsinler. Barış ile gurur duyuyorum, o da örnek oldu. Özel bireylere yardımcı olmak hepimizin görevi. Özel bireylere yardım etmek istiyorum. Onlara müzik konusunda yardımcı olmayı kendime misyon ve vizyon edindim" diye konuştu.

MÜZİK ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYOR

BARIŞ Kadıoğlu, müziği çok sevdiğini, hayattaki en büyük isteğinin konservatuvarda eğitim almak olduğunu söyledi. Geçen yıl konservatuvar sınavını kazanamadığı için üzüldüğünü belirten Kadıoğlu, "Recep ile ders yapmaya başladığımda güzel şeyler öğrendim. Bugüne kadar gittiğim öğretmenlerden daha farklı ve güzel öğretti. En çok isteğim bir üniversitenin müzik bölümünde okumaktı. Onun sayesinde kazandım. Hayalim müzik öğretmeni olmak" diye konuştu.