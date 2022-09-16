PKK’nın ana silah deposu ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Kazan Vadisi, Han Yaylası bölgesinde 'Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken Operasyonu' başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı koordinesindeki operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu 38 operasyonel tim ve 610 personel görev alıyor.

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

OPERASYONUN birinci gününde, terör örgütünün ana silah ve mühimmat deposu ele geçirildi. Yapılan aramada; 1 adet havan silahı, 1 adet doçka silahı, 1 adet uçaksavar silahı, 2 PKM biksi makineli tüfek, 76 kalaşnikof piyade tüfeği, 88 el bombası, 15 havan mühimmatı, 80 bin biksi mühimmatı, 50 bin kalaşnikof mühimmatı, 5 adet doçka mühimmatı, 3 bin 300 adet uçaksavar mühimmatı, 4 anti tank roket mühimmatı, 1 doçka yedek namlusu, 210 kalaşnikof şarjörü, 3 roket sevk fişeği ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Mağara, sığınak ve depo imha edildi.