Bakanlık: Estetik kursları yasal değil

SAĞLIK Bakanlığı tarafından geçen hafta il sağlık müdürlükleri ve hastanelere medikal estetik sertifikaları ve kurslarıyla ilgili yazı gönderildi. Yazıda medikal estetik kursları düzenlenmesi ve sertifika verilmesinin yasaklandığına dikkat çekilerek, bu tür faaliyetlerin ilgili kuruluşlara mutlaka iletilmesi gerektiğini bildirdi.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Vargel, "Bu sertifikalar geçersiz olduğu için 'kurs ücreti' adı altında ödenen paralar geri alınabilir" dedi.