Menderes’in köyünde 61 yıldır dinmeyen acı

CUMHURİYET tarihinin ilk darbesi 27 Mayıs'ın ardından 17 Eylül 1961'de idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki hemşerileri acı olayı aradan geçen yıllara rağmen unutamıyor. Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü ve çiftliğinin bulunduğu Çakırbeyli Mahallesi, merhum Başbakan'ın hatıralarını yaşatıyor.

Girişinde "Başbakanlarımızdan Adnan Menderes'in köyü Çakırbeyli'ye hoş geldiniz" yazısı bulunan mahallede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi de yer alıyor.

TÜRKİYE'Yİ TÜRKİYE YAPTI

MENDERES'İN çiftliğinde uzun yıllar çalışan 92 yaşındaki Münevver Çıkrık, "dünyanın en iyi adamı" olarak tanımladığı Menderes'i büyük sevgi ve özlemle hatırlıyor. Münevver Çıkrık, babasının Menderes'in çiftliğinde kahyalık yaptığını, kendisinin de 10 yaşında geldiği çiftlikte büyüdüğünü ve burada çalıştığını ifade etti.

Menderes Hükümeti askeri darbeyle devrilinceye kadar çiftlikte bulunduğunu ve o günlere tanıklık ettiğini dile getiren Çıkrık şöyle konuştu: "Menderes, 10 sene içinde Türkiye'yi Türkiye yaptı, çekemediler, astılar. Ondan önce her şey vesikayla alınıyordu. Ondan sonra her şey bollaştı. Çok iyi birisiydi. Karşıdan geldiğinde 'Bey abi hoş geldin' diyemeden o bana sorardı 'Kızım nasılsın iyi misin? derdi. Adnan Menderes idam edilince gazeteyi gösterdiler, bayılmışım, haberim yok kendimden. Çok üzüldük."

■ İHSAN KARATAŞ