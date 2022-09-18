Metro istasyonunda dehşet

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Ataevler Metro İstasyonu kan gölüne döndü. İddiaya göre Emre E, tanımadığı Deniz Temurtürkan ile yan bakma nedeniyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Emre E, Temurtürkan'a kafa atıp, göğsünden bıçakladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Temurtürkan, kanlar içinde yerde kalırken, metrodaki yolcular ise panik yaşadı. Emre E. de olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi metroda bulunanlar tarafından yapılan Temurtürkan, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz Temurtürkan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Emre E. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusu süren Emre E.'nin 6 suç kaydının bulunduğu belirtildi.