Zencirli ve Demirbaş FETÖ’den ihraç edildi

GEÇTİĞİMİZ Temmuz ayında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyeliği şüphesiyle İçişleri Bakanlığı talimatıyla vali yardımcıları ve kaymakamlar açığa alınmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla, 22 Temmuz'da FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen 66 mülki idare amirinin meslekten ihraç edilmesine karar verdi.

Bakan Soylu'nun imzasını taşıyan ihraç listesinde Uşak'ın Karahallı ilçesinde 5 ay 'kaymakam adayı' olarak yer alan Muhammet Zencirli ile daha önce Uşak Vali Yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Demirbaş da yer aldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE