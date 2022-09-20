Akdeniz’in rengarenk kenti Mersin

Baştan söyleyelim Mersin'de gezilecek yerler çok fazla ve çeşitli. Eski devirlerde Kilikya olarak bilinen Mersin'in tarihten önceki dönemlerde bile önemli bir yerleşim yeri olduğu biliniyor. Hititler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar da Mersin topraklarında hüküm sürdüğü bu şehrimiz sonraki dönemlerde ise şehir sırasıyla; Selçuklular, Karamanoğulları, Ramazanoğulları ve son Osmanlı İmparatorluğu himayesine girmiş. Mersin, I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri istilasına uğrasa da 1922 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne katılıyor.

MERKEZİ ÇOK RENKLİ

Şehirde öncelikle marinayı ziyaret etmelisiniz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en büyük marinası olan yer, kentin en güzel sosyalleşme adreslerinden biri. Yatlara hizmet veren bölümünün yanı sıra çeşit çeşit restoranları, kafeleri, gece hayatı, spa ve spor merkezleriyle dört dörtlük bir yaşam alanı sunan Mersin Marina, 7 gün 24 saat tüm canlılığıyla açık. Merkezdeki Aziz Antuan Latin Katolik Kilisesi dikkat çeken eserlerden. Uray Caddesi'nde bulunan kilise, farklı mimarisiyle göze çarpıyor. Mersin şehir merkezini gezerken mutlaka Mersin Şehir Mezarlığı'nı da görmenizi tavsiye ederiz. Dünyada Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin beraber defnedildiği başka bir mezarlık bulunmuyor. Bu durum da aslında kentteki barış ve hoşgörünün simgesi niteliğinde. Ayrıca ünlü şarkıcı Bergen'in mezarı da burada yer alıyor.

YUMUKTEPE HÖYÜĞÜ

Yumuktepe Höyüğü, Mersin denildiğinde akla ilk gelen yerler arasında yer alıyor. Dünyada tarımın yapıldığı ilk bölgeler arasında yer alan Yumuktepe Höyüğü, aynı zamanda ilk buğdayın yetiştiği ve ilk ekmeğin yapıldığı yer. Üstelik buranın ilkleri, sadece ekmekle sınırlı değil. İlk mühür de burada kullanılmış, demir ve bakır dökümü, zeytin tarımı burada yapılmış. Tarım araçlarının ve saray kalıntılarının ortaya çıkarılmasıyla önemli bir turizm değeri elde eden yer, Mersin şehir merkezine yaklaşık 1 km uzaklıkta bulunuyor.

KIZ KALESİ

Eski adı Korykos olan ve Deniz Kalesi olarak da bilinen tarihi Kız Kalesi, Mersin'in en önemli turzim merkezlerinden biri. Aynı isimdeki mahallenin sahilinde kıyıya 600 metre uzaklıktaki bir adacığın üzerine I. Leon tarafından kurulan kale, pek çok medeniyet ve devletin yönetiminde yıllarca kullanılmış. Kalenin inşasının ise 1199 yılına dayandığı söyleniyor. Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıkta Kızkalesi Beldesi'nde yer alan kaleye şehir içi ulaşım araçlarıyla gidebilirsiniz.

ADAM KAYALAR

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Şeytan Vadisi'nde yer alan Adam Kayalar'ın, M.Ö. 3. ve M.S. 3. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Üzerindeki 4 kadın, 11 erkek, 2 çocuk, 9 niş, dağ keçisi ve Roma kartalı kabartmalarıyla oldukça gizemli bir görünüme sahip olan Adam Kayalar, dik bir yamaçta yer alıyor. Kız Kalesi'ne oldukça yakın bir konumda yer alan bu ilginç kabartmaları kaleyi görmeye gittiğinizde görebilirsiniz.

KEYİFLİ VE ÖĞRETİCİ MÜZELER

Mersin müzelerini gezmeye öncelikli olarak Çukurova kültürüne dair etnografik ve arkeolojik eserlerin sergilendiği Tarsus Müzesi'nden başlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra Mersin tarihini kapsamlı bir şekilde öğrenmek istersiniz en iyi durak Mersin Arkeoloji Müzesi olacaktır. Mersin Atatürk Evi Müzesi'ni de es geçmeyin. Deniz kültürüne ve deniz savaşları tarihine karşı ilgi duyuyorsanız da adresiniz belli: Mersin Deniz Müzesi!

SİLİFKE ASTIM MAĞARASI

Mersin'in meşhur ilçesi Silifke'nin Narlıkuyu Mahallesi'nde yer alan Astım Mağarası, büyüleyici atmosferinin yanı sıra astım hastalarına iyi gelmesi rivayetiyle de biliniyor. Spiral bir merdiven yardımıyla inilen mağaranın oluşumu ise üçüncü jeolojik zamana uzanıyor. Oldukça yüksek nem oranına sahip Astım Mağarası'nın için birbirinden etkileyici dev sarkıtlar ve dikitler var. Ayrıca mağaranın çevresindeki ağaç ve çalılara gelenler dilek tutmak için bez bağlıyor. Bu nedenle "Dilek Mağarası" adıyla da anılıyor. Astım Mağarası Mersin şehir merkezine yaklaşık 86 km, Silifke ilçesine ise 23 km uzaklıkta yer alıyor.

MUHTEŞEM PLAJLAR

Mersin Akdeniz hattı boyunca uzanan 321 kilometrelik bir kıyı şeridine sahip. Bu şeridin yaklaşık 148 km'lik kısmı doğal kum ve plajlardan oluşuyor. En ünlüsü Kızkalesi Plajı. Ayrıca Silifke ilçesindeki Susanoğlu Plajı, Boğsak Koyu, İncekum Plajı ve Aydıncık ilçesindeki Soğuksu Plajı da görülmeye değer. Şehir merkezine yakın bir plaj tercih etmek isterseniz de Kazanlı Plajı'na gidebilirsiniz

CENNET VE CEHENNEM

Silifke ilçe merkezine 25 km uzaklıkta bulunan Cennet ve Cehennem obrukları, yeraltı sularının uzun yıllar boyunca kireç tabakasını eritip içerisindeki suyun boşaltılması ve oyulan tavan yapısının çökmesiyle meydan gelmiş. Müze kapsamına alınan obrukları, Mersin seyahatiniz sırasında mutlaka görmenizi tavsiye ederiz.

GÖKSU NEHRİ

Eski adıyla Cleadnos olarak bilinen ve Akdeniz'e dökülen en önemli akarsulardan biri olan Göksu Nehri, Mersin'de görülmesi gereken en önemli doğal güzelliklerden. 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Muhteşem bir manzara eşliğinde vakit geçirmenin yanında rafting gibi su sporları yapmak istediğiniz takdirde Göksu Nehri ideal bir adres!

YERKÖPRÜ ŞELALESİ

Yerköprü şelalesi Mersin'de Mut-Ermenek yolunda. Şelale de dağların sardığı bir başka kanyonun içinde. Şelale 29 metreden dökülüyor. Mersin'in sıcak havası ve su buluşunca burada tropik adaya benzeyen bir fauna oluşmuş. İçinde yüzmek yasak.

MERSİN'DE NE YENİR?

MERSİN dendiğinde herkesin aklına hemen "Tantuni!" geliyor. Ancak Mersin, Türkiye'nin birçok kenti gibi inanılmaz güzel lezzetlere ev sahipliği yapıyor. Mersin'e gittiğinizde batırık, cezerye, karsambaç, gölevez, sıkma, Tarsus kebabı, mamül, kerebi, salgam tadına bakılması gereken lezzetler arasında bulunuyor.